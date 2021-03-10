Белгород, , 15:00 — REGNUM В Белгородской области 10 марта подтверждены 92 случая заражения коронавирусом, что на один меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 119 человек, четыре пациента скончались. На вакцинацию от COVID-19 за сутки поданы 552 заявки, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлены 32 тыс. 397 носителей инфекции, выздоровели 27 тыс. 859 человек, скончались от осложнений 512 пациентов. В стационарах находятся 955 человек, лечится амбулаторно 3071 житель региона, на самоизоляции 10 тыс. 954 белгородца.

На вакцинацию от COVID-19 записался в общей сложности 88 тыс. 551 человек. Получил первый компонент 87 тыс. 561 доброволец, завершили иммунизацию 48 тыс. 315 жителей.