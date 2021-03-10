Москва, , 14:37 — REGNUM В Москве уровень безработицы составляет около 0,8% от числа занятых, сообщил 10 марта вице-мэр столицы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Заместитель мэра рассказал, что до пандемии уровень безработицы находился на уровне 0,5%, а в пиковой ситуации достигал 3%, что также является низким уровнем.

«На сегодняшний день на бирже труда в качестве безработных зарегистрировано чуть более 60 тыс. человек, и уровень безработицы в Москве составляет 0,8%. В целом считаем, что проблем в этой сфере мы не наблюдаем», — сказал он.

Ефимов заявил, что рынок труда Москвы восстановился, и количество вакансий опережает число предложений по рабочей силе.

«То есть мы напряжённости в этой части не чувствуем», — добавил вице-мэр.