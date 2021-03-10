Сирт, Ливия, , 14:36 — REGNUM Парламент Ливии вынес вотум доверия новому Правительству национального единства Абдельхамида Дбейба, передает 10 марта телеканал 218tv.

Так, из 134 присутствующих депутатов 132 проголосовали за, двое воздержались, 36 не присутствовали на заседании в Сирте.

Напомним, в начале на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии были избраны премьер-министр Ливии Абдельхамида Дбейбу и трое членов президентского совета государства: Муса аль-Куни, Абдалла аль-Ляфи и Мухаммед аль-Манафи. Предполагается, что они организуют в Ливии общенациональные выборы 24 декабря 2021 года.