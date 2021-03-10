Москва, , 14:36 — REGNUM Старый Свет переживает серьёзный кризис прав человека, об этом свидетельствуют недемократическая жестокость подавления протестных акций в Европе, в ходе которых пострадали в том числе и журналисты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике заявил заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Илья Тимохов.

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В качестве примеров он привёл акции протеста «желтых жилетов» во Франции, антиковидные бунты в Германии, Великобритании, Бельгии и других странах, прежде всего Европы. Представитель российского внешнеполитического ведомства указал на необходимость в этой связи «срочно разрабатывать дополнительный механизм защиты представителей СМИ, освещающих массовые акции».

Тимохов напомнил, что представители СМИ могут беспрепятственно освещать любые протестные акции в Финляндии, если у них есть удостоверение. В Великобритании журналист без удостоверения приравняется к рядовому участнику акции и становится нарушителем, если она носит незаконный характер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») заявил, что по итогам состоявшегося 10 марта расширенного заседания комитет подготовит законодательные предложения, направленные на уточнение механизмов защиты, гарантий их безопасности при освещении массовых мероприятий, а также вопросы, связанные с ответственностью за незаконную выдачу и использование журналистских удостоверений.

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