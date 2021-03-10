Курск, , 14:35 — REGNUM В Курске полицейские задержали молодых людей, стрелявших по окнам троллейбуса 8 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Вечером 8 марта водитель и пассажиры троллейбуса, двигавшеося по улице Радищева в сторону Московской площади, услышали несколько хлопков, похожих на выстрелы, и видели убегающих людей. Стёкла троллейбуса были повреждены. Находившиеся в транспорте люди не пострадали.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предположили, что окна троллейбуса обстреляли из пневматического пистолета. За сутки полиция нашла стрелка: им оказался 16-летний подросток. 8 марта он гулял с друзьями и встретил на улице знакомого, у которого при себе был пневматический пистолет. Подросток попросил дать ему оружие, несколько раз выстрелил, не прицеливаясь, и попал в троллейбус.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Пистолет изъяли и направили на экспертизу. Родителей стрелка привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и оштрафовали. Они также возместят ущерб, причинённый транспортной кампании. Подростка поставят на учет в полиции.