Эр-Рияд, , 14:36 — REGNUM Россия и Саудовская Аравия должны развивать свое сотрудничество на мировом рынке углеводородов, включая сотрудничество в формате ОПЕК+, так как оно дает результаты. Об этом 10 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом Бен Фарханом.

«У нас есть общее мнение… о том, что необходимо развивать наше сотрудничество на мировом рынке углеводородов, плотно координировать наши действия, в том числе в формате ОПЕК+, они дают результаты», — сказал он.

Кроме того, Лавров указал, что стороны в настоящее время не видят каких-либо событий, который могут подорвать их интерес к сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что торги по нефти завершились снижением. Баррель Brent подешевел на 1,14%, до $67,16, с максимума $69,30.