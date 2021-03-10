Киев, , 14:34 — REGNUM Информация КГБ Белоруссии о ввозе не территорию страны крупных партий оружия с Украины является «полной чушью». Об этом написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко 10 марта на своей странице в социальной сети Twitter.

«Полная чушь, которая уже не первый раз звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об «оружии с Украины».

Чиновник призвал власти Белоруссии прекратить «пугать народ» внешним врагом.

Напомним, ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в страну поступили огромные партии оружия с Украины.

Читайте также: КГБ Белоруссии: С Украины террористами ввезены «огромные партии оружия»

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Николенко сообщил послу Израиля на Украине Джоэлю Лиону, что героизация нацистских коллаборантов на Украине является частью политики «сохранения национальной памяти украинского народа».

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Украины отреагировали на протест Израиля против героизации нацистов