Санкт-Петербург, 10 марта, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Законодательное собрание Петербурга приняло в третьем, окончательном, чтении закон о «балконной амнистии». Документ ушел на подписание губернатору Северной столицы Александру Беглову, передает 10 марта корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Жилые районы Петербурга

Борьба депутатов с жилищниками за остеклённые балконы длится уже год. Новый закон призван защитить петербуржцев от чиновников, которые требуют демонтировать остекление балконов и лоджий, даже если эти работы велись еще до 11 января 2020 года — то есть до вступления в силу новых запретов.

Нынешние правила благоустройства Петербурга запрещают изменять фасады домов путем застекления балконов без согласования с властями. Они действуют с января 2020 года. Хотя Заксобрание пыталось настоять на том, что закон не имеет обратной силы и не должен распространяться на остекление, которым занимались бабушки и дедушки нынешних жильцов, управляющие компании всё равно заставляют граждан через суд демонтировать его. Теперь такие требования должны оказаться вне закона, если губернатор его подпишет — тогда он вступит в силу через 10 дней.

Руководитель фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев писал об этом Беглову, но из ответа градоначальника следует, что почти все остекления тысяч балконов и лоджий в Северной столице потенциально находятся под ударом, так как «произведены без надлежащего согласования».