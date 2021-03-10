Москва, , 14:28 — REGNUM Законопроект о возвращении к прежнему возрасту выхода на пенсию для медицинских работников и педагогов внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Предлагается вернуться к существовавший до принятия закона о повышении пенсионного возраста практике назначения досрочных страховых пенсий по старости педагогическим работникам учреждений для детей и медицинским работникам.

«Даже если законодатель решил, что возраст, достижение которого несет угрозу утраты трудоспособности, вырос на пять лет, это вовсе не означает, что угроза утраты трудоспособности вследствие длительной работы педагогом или медицинским работником снизилась и назначение пенсии таким работникам также можно отсрочить на пять лет», — указали авторы.

В связи с вступлением в силу федерального закона от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» назначение досрочной пенсии указанным лицам осуществляется при наступлении права на досрочную пенсию: в 2020 году — через два года после наступления указанного права; в 2021 году — через три года после наступления указанного права; в 2022 году — через четыре года после наступления указанного права; в 2023 году и последующих годах — через пять лет после наступления указанного права.

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