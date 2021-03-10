Красноярск, , 14:28 — REGNUM Жителей Красноярска предупредили о непогоде — сильном ветре.

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, по данным Среднесибирского УГМС, 11 марта в центральных районах Красноярского края и в Красноярске ожидаются порывы юго-западного ветра 15−20 м/с.

Также прогнозируется гололедица на дорогах. Красноярцам рекомендуют соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода надвигается на Томскую область.

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