Пермь, , 14:28 — REGNUM В Перми 10 марта на территории Индустриального района фонтанировал кипяток. В соцсетях пользователи делились видео и фотографиями с мест аварии. Очевидцы комментировали, что из-из под земли «бьет многометровый гейзер».

Серьезная коммунальная авария произошла рядом с конечной остановкой автобуса № 36, между улицей Веры Засулич и остановкой «Театр «Ироничная компания». В соцсетях горожане информировали, что у многих отключилось электричество.

В компании «Россети Урал» заявили, что фонтан горячей воды и пара высотой в несколько метров привел к срабатыванию систем автоматики на ЛЭП, проходящей в непосредственной близости от тепловой магистрали. Без электроснабжения остались частично жители Индустриального района города. В свою очередь в ПСК говоря, что причиной прорыва стало отключение электроснабжения, сообщает портал 59.ru .