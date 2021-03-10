Минск, , 14:26 — REGNUM Польские спецслужбы настойчиво пытались завербовать должностных лиц Белоруссии и склонить их к государственной измене. Об этом заявил в опубликованном 10 марта фрагменте интервью государственному телевидению Белоруссии председатель КГБ Иван Тертель.

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Накануне, вечером 9 марта в эфире гостелеканал «Беларусь 1» опубликовал интервью с председателем КГБ, в котором фрагмент о фактах вербовки польскими спецслужбами отсутствовал. Нет его и в печатной версии интервью, опубликованном органом администрации президента Белоруссии — газетой «СБ. Беларусь сегодня» («Советская Белоруссия»).

Тот же гостелеканал на следующий день, в выпуске новостей 10 марта продемонстрировал фрагмент интервью, в котором Тертель рассказал о фактах вербовки спецслужбами Польши должностных лиц Белоруссии. По словам председателя КГБ, для этого использовались «перехваты» и другие способы, которыми польские спецслужбы настойчиво склоняли граждан Белоруссии к государственной измене. Тертель предупредил о суровой ответственности за измену государству.

Вероятно, в этом фрагменте интервью была озвучена ранее обнародованная Тертелем информация о попытках вербовки белорусских дипломатов и военных спецслужбами Польши. Об этом КГБ Белоруссии через пропагандистов «Белтелерадиокомпании» информировал в декабре 2020 года.

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Напомним, 27 декабря в итоговой программе «Главный эфир» была обнародована информация о попытках вербовки белорусских дипломатов и военных на территории соседней страны. «В ноябре-декабре сотрудники военной контрразведки шантажом, подкупом и угрозами пытались склонить к предательству помощника военного атташе. Обещали полный пансион, деньги, недвижимость, новую жизнь в одной из стран ЕС. Дипломат не дрогнул и получил ультиматум — покинуть дипмиссию в Варшаве», — было заявлено в телеэфире. В той же прошлогодней телепередаче сообщалось о попытке вербовки той же польской спецслужбой белорусского «кадрового офицера», который «проходил в Польше языковые курсы».

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