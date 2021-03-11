Сеул, , 08:14 — REGNUM Все больше мужчин в Южной Корее занимаются воспитанием детей и домашним хозяйством. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в январе 2021 года порядка 194 тыс. мужчин в стране занимаются воспитанием детей и домашними делами, что на 29,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди причин показателя эксперты отмечают рост экономически неактивного населения и увеличение числа мужчин, берущих отпуск по уходу за ребёнком.

По данным министерства труда, в 2020 году отпуском по уходу за ребёнком воспользовались 27 423 мужчины, работающие в частном секторе, что на 23% больше, чем в 2019 году.

Читайте также: В Южной Корее выросло число мужчин, взявших отпуск по уходу за ребёнком

Между тем, в январе 2021 года среди экономически неактивного населения порядка 7,5 млн человек занимались воспитанием детей и домашними хлопотами. Из них на долю мужчин приходится около 3%.

Экономически неактивное население — часть населения страны, не имеющая работы в течение определённого периода времени, но не относящаяся к безработным.