Москва, , 14:24 — REGNUM Сворачивание на территории России деятельности, в качестве самостоятельного субъекта экономических отношений, МоneyGram выглядит вполне логичным, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Скорее всего, первый зарубежный сервис международных денежных переводов, зарегистрированный в нашей стране, останется единственным и, на ближайшие годы, последним.

Возрастающее регуляторное давление со стороны Банка России, явно поставило под сомнение, целесообразность непосредственного присутствия международного оператора в рамках российской юрисдикции.

В тоже время, наличие на территории нашего государства самодостаточной системы денежных переводов, работающей, как насосная станция, для перекачки средств физических лиц из одной страны в другую, требует очень жесткого контроля со стороны финансового регулятора.

В последние годы, Банк России много сделал для обеспечения целостности денежного обращения в нашей стране и совершенствованию контроля за финансовыми потоками, в целях пресечения незаконных денежных операций.

В этом смысле, все возрастающее внимание к, обособленной от национальной финансовой системы, структуре, осуществляющей денежные переводы, минуя банковские счета, выглядит обоснованным и последовательным.

Следствием ухода МоneyGram в рынка финансовых услуг будет, дальнейшее сосредоточение всех денежных потоков в сугубо банковской сфере.

Концентрация международных денежных расчетов исключительно в системе кредитных учреждений, возможно, и доставит неудобства части клиентуры.

Но, в конечном итоге, послужит большей прозрачности финансовых транзакций, сведя к минимум незаконные операции и злоупотребления в отношении физических лиц, обеспечив большую безопасность персональных данных», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранный сервис MoneyGram, который является единственным в Российской Федерации для денежных переводов наличными деньгами, ограничил работу.

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