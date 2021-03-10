Москва, , 14:23 — REGNUM Законопроект о введении новой прогрессивной шкалы НДФЛ внес в Госдуму депутат Сергей Катасонов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Доходы граждан в пределах 204 тыс. рублей в год освобождаются от уплаты НДФЛ, далее ставка, по мысли автора, должна расти в зависимости от доходов вплоть до 35% при превышении планки в 100 млн рублей.

«Применение дифференцированной системы налоговых ставок позволит не только перераспределить налоговую нагрузку с граждан с доходами ниже 17 тыс. рублей в месяц и среднего класса в сторону более доходных групп населения, но и позволит увеличить поступления налоговых доходов в бюджетную систему на 9%», — отмечает парламентарий.

Катасонов также подсчитал, что реализация норм приведет к поступлению более 343 млрд рублей в год в бюджет страны.

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