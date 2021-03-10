Москва, , 14:19 — REGNUM В Москве предприятия общественного питания могут получить поддержку, сообщил 10 марта вице-мэр столицы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Ефимова, предприятия общепита «сейчас не добирают выручку где-то 15−20% относительно прошлого года».

«И, действительно те предприятия общественного питания, которые работали с минимальной маржинальностью, принимают решение о закрытии. Хотя нельзя сказать, что это носит массовый характер. Мы массового закрытия ресторанов в городе не видим», — заявил заместитель мэра.

Он рассказал, что совместно с федеральным правительством прорабатываются возможные меры поддержки, в том числе в части налогообложения.