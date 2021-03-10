Калуга, , 14:18 — REGNUM Сегодня, 10 марта, в День архивов, в Государственном архиве документов новейшей истории Калужской области состоялась презентация книги Владимира Морозова «Воспоминания старого калужанина». Презентацию посетили первый заместитель председателя Городской думы Александр Иванов и начальник управления по делам архивов Калужской области Майя Добычина.

Состоялась презентация книги «Воспоминания старого калужанина» Пресс-служба Городской думы Калуги

Владимир Николаевич Морозов — спортсмен, тренер по велоспорту, мастер-фотограф, садовод-сортоиспытатель, член Союза журналистов России, почетный работник агропромышленного комплекса России, почетный член Всероссийского общества охраны природы. В книге представлены воспоминания Владимира Морозова: от первых впечатлений детства, пришедшегося на 30-е годы ХХ века, до наших дней, уникальные свидетельства о событиях оккупации Калуги, развитии и повседневной жизни нашего города. Рассказывается о тренерской работе, развитии велоспорта, появлении в Калуге цветной фотографии, создании национального парка «Угра».

"Владимир Николаевич — очень разносторонний человек, он добился выдающихся успехов в спорте, искусстве фотографии, садоводстве, принимал активное участие в создании национального парка «Угра», — отметил Александр Иванов. — В его книге представлены уникальные фотографии, воспоминания и свидетельства очевидца знаковых событий в жизни нашего города. «Воспоминания старого калужанина» будут интересны всем, кто увлекается краеведением и любит историю Калуги. От всей души благодарю Владимира Николаевича и желаю крепкого здоровья и новых творческих успехов!».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, также Александр Иванов поздравил с праздником и поблагодарил за плодотворный труд всех работников архивной службы.