Москва, , 14:18 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов об освобождении работников госкорпораций, госфондов и госкомпаний от ответственности за коррупцию, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Поправками предусматривается возможность освобождения работников государственных корпораций, публично-правовых компаний, государственных компаний, государственных внебюджетных фондов, иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, и организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, от ответственности за «несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов», а также от ответственности за «неисполнение обязанностей, установленных федеральными законами в целях противодействия коррупции».

Освобождение от ответственности за коррупционные правонарушения возможно в случае, если несоблюдение работником соответствующих ограничений, запретов и требований либо неисполнение им соответствующих обязанностей признается следствием независящих от работника обстоятельств.

Устанавливается порядок освобождения физического лица от ответственности за коррупционные правонарушения, предусматривающий, в частности, определяются условия признания тех или иных обстоятельств независящими от физического лица обстоятельствами.

Кроме того, дается определение признаков обстоятельств, которые не могут быть признаны независящими от физического лица обстоятельствами.

Решение принимается комиссией по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Согласно поправкам, независящими от физического лица обстоятельствами признаются находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых при данных условиях нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть, которые исключают возможность соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: стихийные бедствия, пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными органами (в том числе государственными органами иностранных государств) и органами местного самоуправления.

Независящими от физического лица обстоятельствами не могут быть признаны регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств.

Читайте ранее в этом сюжете: Миронов: Госдума уберегает коррупционеров от тюрьмы