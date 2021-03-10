Берлин, , 14:23 — REGNUM В сети обнародовано видео с дорожными испытаниями прототипа электрического Mercedes EQE 2022 модельного года. Видео размещено на YouTube-канале CarSpyMedia.

Испытания закамуфлированного авто проходили в Германии.

В компании позиционируют EQE как конкурента модели Tesla Model S. Новый электрокар соберут на «тележке» для электрокаров EVA. Она же будет лежать в основе флагманского электрокара EQS. Ожидается, что модель получит как полноприводную, так и заднеприводную конфигурацию. Модель с приводом 4×4 будет выдавать порядка 402 л. с. (765 Нм).

Дизайн EQE может быть выполнен в духе Mercedes E-Class. При этом у автомобиля появится значительное количество свободного места в салоне. EQE можно будет отличить от бензинового E-Class за счёт уникальных панелей кузова.

Официальная премьера Mercedes EQE состоится в сентябре 2021 года на выставке IAA в Мюнхене.

Ранее в Австралии был представлен немецкий вседорожник Mercedes-Benz G-Class G400d. Этот автомобиль укомплектован трёхлитровым дизельным двигателем с двухступенчатым турбированным наддувом максимальной мощностью 330 л. с. (700 Нм).

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