Киев, , 14:28 — REGNUM В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в распространении наркотиков. Об этом сообщила 10 марта пресс-служба Голосеевского управления Национальной полиции Киева.

Согласно опубликованным данным, подозреваемая могла организовать интернет-магазин, через который шла торговля наркотиками.

«Во время санкционированных обысков по месту расположения «склада» интернет-магазина правоохранители изъяли десять килограммов каннабиса, более 30 кустов растений конопли, свёртки с амфетамином, слип-пакеты с таблетками экстази, мобильные телефоны, гаджеты, банковские карты», — сказано в сообщении.

По оценке правоохранителей стоимость изъятых наркотиков может превышать 1 млн гривен или $36 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Брянской области РФ был задержан гражданин Украины, в автомобиле которого нашли более 8,5 кг наркотиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Брянские полицейские задержали иностранца с 8 кг наркотиков