Киев, 10 марта 2021, 14:28 — REGNUM В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в распространении наркотиков. Об этом сообщила 10 марта пресс-служба Голосеевского управления Национальной полиции Киева.
Согласно опубликованным данным, подозреваемая могла организовать интернет-магазин, через который шла торговля наркотиками.
По оценке правоохранителей стоимость изъятых наркотиков может превышать 1 млн гривен или $36 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Брянской области РФ был задержан гражданин Украины, в автомобиле которого нашли более 8,5 кг наркотиков.
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