Тбилиси, , 14:26 — REGNUM Руководство Грузии должно заключить соглашение с оппозицией до конца марта, иначе партия «Стратегия Строителя» перейдёт к тактике «тотального сопротивления». Об этом сообщил, как передает «Общественное телевидение», 10 марта журналистам лидер партии Георгий Вашадзе.

«Если переговоры не состоятся до конца марта, мы будем в авангарде движения тотального сопротивления, которое, конечно, предусматривает действия в рамках конституции и закона», — сказал Вашадзе.

Он пригрозил, что его партия будет постоянно проводить протестные акции, встречаться с представителями других стран, а также совершать «многие другие нестандартные действия». По мнению Вашадзе, в Евросоюзе якобы поддерживают требования оппозиции в Грузии: выпустить «политзаключённых» и провести досрочные парламентские выборы.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась. В Грузию от ЕС планируется направить шведского дипломата Кристиана Даниэльсона, чтобы он выступил посредником на переговорах между властями и оппозицией.

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