Калуга, , 10:14 — REGNUM В здания калужских судов в 2020 году предотвращён пронос 4822 запрещенных предметов, сообщил 10 марта корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Обеспечено охраной было 30 зданий федеральных судов и 22 здания судебных участков мировых судей. Судебными приставами исполнено 45,8 тыс. заявок на обеспечение безопасности судей, присяжных заседателей и других участников судебного процесса.

«В результате взаимодействия с судебным департаментом Калужской области и поддержки обладминистрации в 2020 году была продолжена работа по оснащению техническими средствами охраны пропускных постов в зданиях судов и судебных участках мировых судей. В зданиях федеральных судов общей юрисдикции региона все пропускные посты оборудованы стационарными металлодетекторами и системами видеонаблюдения», — сказал Артём Залогин.

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