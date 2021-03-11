Калуга, 11 марта, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В здания калужских судов в 2020 году предотвращён пронос 4822 запрещенных предметов, сообщил 10 марта корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области В суде

Обеспечено охраной было 30 зданий федеральных судов и 22 здания судебных участков мировых судей. Судебными приставами исполнено 45,8 тыс. заявок на обеспечение безопасности судей, присяжных заседателей и других участников судебного процесса.

«В результате взаимодействия с судебным департаментом Калужской области и поддержки обладминистрации в 2020 году была продолжена работа по оснащению техническими средствами охраны пропускных постов в зданиях судов и судебных участках мировых судей. В зданиях федеральных судов общей юрисдикции региона все пропускные посты оборудованы стационарными металлодетекторами и системами видеонаблюдения», — сказал Артём Залогин.