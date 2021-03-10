Москва, , 14:17 — REGNUM Возможность применения трёхдневного голосования на выборах продлена до 12 сентября решением Центральной избирательной комиссии России. Его приняли в ходе заседания 10 марта, говорится в постановлении ЦИК.

В постановление от 16 декабря 2020 года о временных положениях по голосованию, которое проводится несколько дней подряд, внесено следующее изменение: слова «30 мая» заменены словами «12 сентября».

Ранее зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что после начала сентябрьской избирательной кампании порядок трёхдневного голосования обновят с учётом опыта регионов, если будет принято решение о проведении многодневных выборов.

Временный порядок организации многодневного голосования на выборах в период до 30 мая 2021 года Центризбирком утвердил в декабре. ЦИК в числе прочего рекомендовал региональным избиркомам отказаться от голосования на придомовых территориях.

Памфилова ранее сообщала, что выборы в 2021 году скорее всего будут проходить несколько дней, и ЦИК должен быть к этому готов.