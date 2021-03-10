Душанбе, , 14:16 — REGNUM В Таджикистане начались военные учения военнослужащих разведывательных подразделений 201-й военной базы ВС России, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В тактико-специальных учениях принимают участие около 500 человек. Военнослужащие выведут из строя коммуникации условного противника, организуют наблюдательные посты, разведывательные засады и налеты.

В учениях задействованы беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», «Тахион» и «Гранат». Разведчики также отработают навыки поддержки связи между группами, действующими на большом удалении, в отрыве от основной группы.

Командиры подразделений отработают радиоэлектронное прикрытие военных объектов от воздушной разведки и ударных дронов условного противника.