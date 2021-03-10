Пенза, , 14:21 — REGNUM Традиционные мероприятия по случаю окончания зимы будут организованы на нескольких площадках Пензы 13 и 14 марта, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Так, 13 марта на стадионе школы №19 поселка Ахуны с 11:00 (мск) выступят хореографические и фольклорные ансамбли. Сожжение чучела Масленицы запланировали на 13:00. В полдень в центре культуры и досуга пройдут выступления артистов и представят изделия народных промыслов.

14 марта масленичные гуляния начнутся с 11:00 и продолжатся до 19:00. Организаторы предлагают посетить традиционные прадничные мероприятия в Пензенском зоопарке, в парках культуры и отдыха «Маяковский», «Комсомольский», имени В.Г. Белинского и дворец детского творчества. Кульминацией праздника на всех площадках станет сожжение чучела Масленицы.

Как сообщало ИА REGNUM, по случаю Масленицы примерно 100 парков, а также музеи и дома культуры Подмосковья подготовили развлекательные программы.

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