Алма-Ата, Казахстан, , 14:15 — REGNUM Российская фристайлистка Любовь Никитина стала бронзовым призёром чемпионата мира в лыжной акробатике. Соревнования проходят в Алма-Ате (Казахстан).

Победу одержала австралийская спортсменка Лора Пил, которая при последней попытке набрала 106,46 балла. Второе место заняла американка Эшли Колдуэлл (101,74). Никитина набрала 94,47 балла.

На прошлом чемпионате мира в 2019 году Никитина выиграла серебро и бронзу. Также на её счету серебряная и бронзовая медали Универсиады-2019.

Читайте также: Фристайлистка Смирнова стала чемпионкой мира в парном могуле