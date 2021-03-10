Омск, , 14:15 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области жертвами COVID-19 стали пять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 марта в областном министерстве здравоохранения.

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За весь период пандемии в регионе скончался 1251 пациент с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 марта в Омской области подтверждено 41 855 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 32 317 человек.

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