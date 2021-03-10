Москва, , 14:15 — REGNUM Сообщения о том, что президент России Владимир Путин 3 марта провел в Кремле встречу с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном, не соответствуют действительности. Об этом 10 марта сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я могу это опровергнуть. Информация коллег не верна», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

В то же время, пресс-секретарь российского лидера не стало раскрывать, с кем именно провел Путин встречу 3 марта в Кремле ввиду того, что «это относится к личным встречам президента».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что эксперты Кремля продолжат искать единственно правильное решение по индексации пенсий работающим пенсионерам.