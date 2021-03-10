Москва, , 14:14 — REGNUM Иностранный сервис MoneyGram, который является единственным в Российской Федерации для денежных переводов наличными деньгами, ограничил работу, сообщается на сайте сервиса.

Российские граждане с 1 марта 2021 года могут получить наличными денежные переводы, отправленные им через систему, только в отделениях платежной системы «Золотая корона».

Уточняется, что для получение денежных переводов наличными в России будет доступно только в более чем 5000 отделений банков-партнеров платежной системы KoronaPay.

Как сообщает ИА REGNUM, американский оператор MoneyGram стал первым оператором иностранных платежных систем, зарегистрированным Банком России в апреле 2020 года.

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