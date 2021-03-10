Новосибирск, , 14:14 — REGNUM Сибирская генерирующая компания пересчитала плату за отопление по итогам 2020 года для жителей Новосибирска. По данным организации, общий итог корректировки будет отрицательным.

«Для большей части жителей плата в целом уменьшится на сумму около 470 млн рублей. Основные причины — тёплая зима и короткий отопительный сезон. При этом отдельные дома, напротив, потребили больше тепла — для них корректировка будет в плюс», — уточнили в СГК.

Отмечается, что снижение отпуска тепла населению города в прошлом году в сравнении с 2019 годом составило 6%.