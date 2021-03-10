Ярославль, 10 марта 2021, 14:13 — REGNUM Опору для станций мобильной связи в Ярославле около храма Николы Рубленого не планируют демонтировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд оштрафовал ООО «РЕСКОМ» за незаконную установку вышки на 200 тысяч рублей. Дело об административном правонарушении возбуждал сам департамент. Фирма не соблюла требования охраны объектов культурного наследия. Опора находится на территории сразу трёх памятников, одно из которых — место основания Ярославля. Работы были проведены в отсутствие согласованного раздела проектной документации об охране культурного наследия. Между тем такая документация всё же была представлена в департамент.
Интересно, что департамент не согласился с выводом аккредитованного эксперта. Чиновникам не понравилось, что вышка была смонтирована до утверждения экспертизы. Но это мнение на судьбу самого сооружения не повлияет.
Таким образом вышка, хоть и была установлена незаконно, останется на месте. Стоит отметить, что аналогичная ситуация была с установкой опоры на площади Богоявления в историческом центре Ярославля в 2017 году. Тогда компанию также оштрафовали за нарушение закона, однако опора работает до сих пор.
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