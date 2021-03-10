Ярославль, 10 марта, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Опору для станций мобильной связи в Ярославле около храма Николы Рубленого не планируют демонтировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Ольга Мазанова Опора сотовой связи в месте основания Ярославля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд оштрафовал ООО «РЕСКОМ» за незаконную установку вышки на 200 тысяч рублей. Дело об административном правонарушении возбуждал сам департамент. Фирма не соблюла требования охраны объектов культурного наследия. Опора находится на территории сразу трёх памятников, одно из которых — место основания Ярославля. Работы были проведены в отсутствие согласованного раздела проектной документации об охране культурного наследия. Между тем такая документация всё же была представлена в департамент.

«Аттестованным экспертом проведена государственная историко-культурная экспертиза данного раздела. Экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности объектов культурного наследия при возведении опоры», — сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Интересно, что департамент не согласился с выводом аккредитованного эксперта. Чиновникам не понравилось, что вышка была смонтирована до утверждения экспертизы. Но это мнение на судьбу самого сооружения не повлияет.

«При этом, в рамках компетенции департаментом не усмотрено нарушений регламентов, установленных Проектом зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 22.06.2011 № 456-п, при размещении многофункциональной опоры у объекта культурного наследия «Церковь Николы Рубленого, 1695 г.» на Которосльной набережной в Ярославле. В связи с чем, правовых оснований для демонтажа данной опоры у департамента не имеется», — сообщили в департаменте.

Таким образом вышка, хоть и была установлена незаконно, останется на месте. Стоит отметить, что аналогичная ситуация была с установкой опоры на площади Богоявления в историческом центре Ярославля в 2017 году. Тогда компанию также оштрафовали за нарушение закона, однако опора работает до сих пор.