Москва, , 14:13 — REGNUM Дальнейшие решения Роскомнадзора по работе Twitter будут зависеть от действий руководства этой социальной сети. Об этом 10 марта сообщил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

«Дальнейшие действия с нашей стороны будут зависеть от того, какое решение будет принято в Twitter», — сказал Пушков.

В случае, если в Twitter почти 4 тыс. призывов участвовать в незаконных акциях будут удалены, как требует Роскомнадзор, то «тогда каких-либо дальнейших мер не последует».

«Если Twitter будет настаивать на своем и упорствовать, то тогда будут рассматриваться другие меры, вплоть до блокировки. Но хотел бы подчеркнуть, что это целью не является», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор принял решение с 10 марта ограничить скорость работы сервиса микроблогов Twitter. В ведомстве уточнили, что такие меры приняты «с целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации».

Поводом для таких действий со стороны Роспотребнадзора стало то, что Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.

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