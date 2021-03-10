Челябинск, , 14:09 — REGNUM На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области ограничено движение большегрузов. Об этом сообщает управление дорог «Южный Урал».

Причиной стала непогода. Ограничение введено с 16:00 по местному времени 10 марта до 12:00 11 марта на двух участках магистрали.

Отметим, на Южном Урале сейчас отмечаются мокрый и сильный снег и метели. Как сообщало ИА REGNUM, ранее движение по автодорогам Челябинской области ограничивали в конце февраля. Тогда причиной сала метель в сочетании с 30-градусным морозами.