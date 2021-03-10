Оренбург, , 14:09 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 70 случаев заражения коронавирусом, в том числе четыре — среди детей, сообщает 10 марта оперштаб по борьбе с COVID-19. Новый факты зафиксированы в 13 муниципальных образованиях.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Для сравнения: суточный показатель на 9 марта составлял 75 заражений. По данным Управления Роспотребнадзора по региону, с учетом данных с начала пандемии на 100 тыс. населения приходится 1946,6 случаев заболеваемости.

В Оренбуржье от коронавирусной инфекции излечились 35 480 человек. На сегодняшний день в больницах находятся 526 пациентов с COVID-19.

Жертвами заболевания стали 650 оренбуржцев, шесть смертей подтверждено за последние сутки.