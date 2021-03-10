Москва, , 14:09 — REGNUM Проблемы, которые сегодня, 10 марта, возникли с доступом к сайтам государственных структур в России, связаны со сбоем маршрутизаторов в сети «Ростелекома». Об этом заявили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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«Компания предпринимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети», — добавили в федеральном ведомстве.

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В Минцифры уточнили, что по информации, полученной от «Ростелекома», временные проблемы с доступностью ряда сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении социальной сети Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта сотни абонентов телекоммуникационной компании «Ростелеком» сообщили о сбои в работе сервисов. О проблемах с доступом в интернет сообщили жители Москвы, Казани, Ставрополя, Новосибирска, Кемерово, Санкт-Петербурга, Саратова, Краснодара.

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