Кострома, , 14:15 — REGNUM В Костромской области с начала эпидемиологического сезона 2020−2021 годов не выявили ни одного случая заболевания гриппом. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Стандартно эпидсезон начинается в сентябре и завершается в мае-июне следующего года. По мнению главного санитарного врача Костромской области Александра Кокоулина, «пустую» статистику объясняет наращивание темпов вакцинации и меры профилактики, одинаково полезные для ограничения распространения коронавируса и гриппа.

«В первую очередь я связываю эти результаты с ростом объёмов привитого населения. В 2019 году от гриппа привили около 40% жителей Костромской области, в 2020 году эту цифру нарастили уже до 53%. Кроме этого, меры профилактики, которые сейчас обязательны — те же маски, дезинфекция рук, социальная дистанция «бьют» не только по коронавирусу, но и по гриппу и ОРВИ», — сказал в беседе с корреспондентом информационного агентства врач.

Вместе с тем, с начала сентября 2020 года по настоящее время в Костромской области с симптомами острых респираторных вирусных инфекций к врачам обратились 139,6 тысячи человек. За аналогичный период 2018—2019 годов цифра была меньше — тогда ОРВИ заболели 125 тысяч граждан. Наибольший прирост темпов заражения ОРВИ произошёл в октябре-декабре 2020 года. Кроме этого, в статистику ОРВИ сейчас включаются и случаи заражения коронавирусом.

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