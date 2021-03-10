Москва, , 14:08 — REGNUM Законопроекты, освобождающие госслужащих и работников госкорпораций от ответственности за коррупционные правонарушения под предлогом разного рода чрезвычайных ситуаций и обстоятельств, являются попыткой уберечь коррупционеров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«С нашей точки зрения это ни что иное, как попытка уберечь коррупционеров от тюрьмы и от сумы», — заявил Миронов.

Согласно данным Генпрокуратуры, в 2020 году почти половина коррупционеров отделалась штрафами, а реальные сроки получили порядка 18% осужденных.

«Яркая иллюстрация к вопросу о нашей «мощной и беспрерывной борьбе с коррупцией», — указал парламентарий.

Госдума в первом чтении обсуждает пакет правительственных законопроектов об освобождении работников госкорпораций, госфондов и госкомпаний от ответственности за коррупцию.

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