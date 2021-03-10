Кемерово, , 14:08 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил провести проверки канализационных колодцев. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».Уточняется, что глава региона поговорил по телефону с сестрой 9-летнего мальчика, который упал в канализационный колодец в Ижморском муниципальном округе.

«В своем посте Анна Борзова рассказала, что её брат провалился в канализационный колодец, потому что крышка люка была сдвинута и засыпана снегом. Ребёнок не пострадал, — говорится в официальном сообщении. — Главы муниципальных образований должны организовать проверки состояния канализационных колодцев в своих территориях».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что история, которую в своём instagram опубликовала жительница Кемеровской области, вызвала бурную реакцию.

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