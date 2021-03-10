Астрахань, , 14:08 — REGNUM В Астраханской области 10 марта подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 29 тыс. 267 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 410 человек.

Выздоровели 23 тыс. 412 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 590 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,89.