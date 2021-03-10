Москва, , 14:05 — REGNUM Общероссийский народный фронт разворачивает масштабную программу по противодействию мошенникам. На сайте проекта ОНФ «За права заемщиков» появилась специальная форма для приема жалоб и сведений от граждан о попытках совершения мошеннических действий. Также передать информацию можно по телефону либо обратиться лично. Кроме того, на платформе «Народный контроль» в феврале стартовал опрос по мошенничеству в финансовой сфере. Пройти его можно по ссылке.

«Согласно данным экспертов, в прошлом году уровень мошенничества сильно вырос. В результате неправомерных действий люди потеряли около 150 миллиардов рублей. Платформа ОНФ существует для того, чтобы ею максимально пользовались все, кто хочет менять каждый день нашу страну и помогать людям. Поэтому мы разработали комплексное решение. Оно позволит не разбираться с последствиями действий преступников, а выявлять новые схемы мошенничества на стадии их появления и предлагать правоохранительным и надзорным органам актуальные методы по противодействию», — рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ Сергей Горбунов.

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» будут обрабатывать все поступающие от граждан сигналы, систематизировать их и передавать органам исполнительной власти в соответствии с подведомственностью. Общественники полагают, что такой сбор сведений будет удобен для граждан, поскольку достаточно будет сообщить информацию, которой они располагают: электронные адреса, ссылки на аккаунты в соцсетях, номера телефонов, адреса расположения. В какие уполномоченные органы эффективней всего направлять те или иные сведения, разберутся уже эксперты.

«В основе нашей программы лежит принцип экологичного сбора, как, например, в пунктах приема использованных батареек и лампочек, а также принцип «одного окна». При обработке поступающих сигналов мы будем решать несколько задач. Сможем выявлять и пресекать мошеннические действия. У нас появится возможность более оперативно реагировать на новые схемы, «легенды» и предлагать помощь пострадавшим. Кроме того, эта методика позволит нам собирать статистические данные об уровне мошенничества и видах схем, на основе которых мы будем предлагать законодательные инициативы для защиты граждан. Ну, и конечно, мы будем передавать все полученные сведения правоохранителям и надзору, помогая тем самым более оперативно и эффективно реагировать на эту угрозу обществу и благополучию россиян», — подчеркнула руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Она также призвала россиян проявить гражданскую сознательность и пройти опрос на платформе «Народный контроль». По словам Евгении Лазаревой, данные опроса войдут в отчет по мониторингу мошенничества, который эксперты ОНФ проводят уже пятый год на постоянной основе. Вся информация обсуждается с правоохранителями и финансовыми властями страны и становится базой для создания новых законодательных инструментов по борьбе с мошенничеством.