Москва, , 14:04 — REGNUM В феврале 2021 года среднесуточный объём выручки у московских компаний, работающих в сфере торговли и услуг, превысил 1 трлн рублей. Об этом 10 марта сообщил вице-мэр города Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам заместителя мэра, февраль стал «своего рода рекордом».

«Так, среднесуточная выручка предприятий торговли и услуг за февраль месяц превысила психологическую отметку в 1 трлн рублей в день. Это практически на 15% больше, чем годом ранее», — сказал он.

Ефимов объясняет высокие результаты ослаблением антиковидных ограничений в столице.