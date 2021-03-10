Тамбов, , 14:03 — REGNUM В Тамбовской области 10 марта подтверждено 106 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на три больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области было зарегистрировано 27 тыс. 378 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 25 тыс. 175 пациентов, в том числе 58 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 365 человек.