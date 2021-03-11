Москва, 11 марта, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Россия последовательно уходит от зависимости от доллара, наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках ЕАЭС. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

«Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», — заявил Володин.

В конце февраля Российская Федерация поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), включив в нее японскую йену и китайский юань с долями 5% и 15% соответственно, при этом доли долларов США и евро были снижены с 45% до 35%, доля фунтов стерлингов осталась на уровне 10%, напомнил Володин.

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24 февраля 2021 года заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о необходимости введения новых мер, направленных на изоляцию РФ от финансовой системы США.

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