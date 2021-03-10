Москва, , 14:01 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией о новом плане урегулирования конфликта в Донбассе, который предложили Германия и Франция и доработала Украина. Об этом он сообщил 10 марта журналистам.

У меня нет никакой информации о существовании такого плана, сказал представитель Кремля.

Если бы Украина выполнила минский комплекс мер и договорённостей, достигнутых в 2019 году в Париже, отметил также Песков, это стало бы лучшей подготовкой для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Так Песковпрокомментировал слова украинского лидера о том, что готовится встреча глав государств «нормандской четверки», то есть Германии, Франции, России и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта глава офиса украинского президента Андрей Ермак объявил о доработке «плана мирного урегулирования» конфликта в Донбассе, предложенного ФРГ и Францией. Этот план, пояснил он, «отвечает духу Минских соглашений».

Читайте также: Украина доработала «план мирного урегулирования» конфликта в Донбассе

А также: В МИД РФ не слышали про план урегулирования в Донбассе, предложенный ФРГ