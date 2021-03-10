Москва, , 13:59 — REGNUM Улучшенный прогноз Организации экономического сотрудничества и развития, согласно которому рост ВВП в 2022 году составит 2,6%, выглядит вполне реальным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

«Улучшенный прогноз на 2022 год отражает выход из состояния неопределенности и снижение давления пандемии и связанных с ней ограничений, — сказал Чередниченко. — К тому же ожидается завершение ограничений в странах, которые являются основными импортерами российских поставок. А это одна из ключевых составляющих роста российского ВВП. В течение 2021 года возможно, что прояснятся отношения с США. Это позволит сформировать такой формат функционирования российской экономики, который будет адаптирован под новую модель отношений в рамках «постковидного» миропорядка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чередниченко объяснил, какой фактор держит в напряжении всю мировую экономику.

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