Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM В Петербурге расширят категорию людей, которые имеют право на социальное такси для доставки до медучреждений или госорганов. Такой проект поддержали 10 марта в городском Заксобраниии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Социальным такси смогут воспользоваться инвалиды с хронической почечной недостаточностью, которым по медицинским показаниям требуется проведение заместительной почечной терапии. Таковых в городе на сегодня 492 человека.

Всего в городе 20 групп граждан могут пользоваться услугами социального такси. Городской бюджет компенсирует 90% стоимости поездки, если житель едет в клинику из основного списка, и 70% — если в учреждение из дополнительного списка. Разницу гражданин покрывает сам.

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