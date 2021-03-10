Москва, , 13:57 — REGNUM В России с начала 2021 года выдано более 240 тыс. ипотечных кредитов, сообщил 19 марта вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы наблюдаем небывалый рост ипотечного кредитования, который сохраняется уже девятый месяц подряд, — цитирует его пресс-служба. — Более 240 тыс. ипотечных кредитов с начала года — это почти четверть миллиона семей, улучшивших свои жилищные условия».

По данным ДОМ. РФ, в общей сложности за январь-февраль в России выдано 242 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 669 млрд рублей.

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При этом в феврале выдано 147 тыс. кредитов на общую сумму 410 млрд рублей, что превышает показатели февраля прошлого года на 36% в количественном выражении и на 53% — в денежном.

Как сообщало ИА REGNUM, льготная ипотека может быть расширена на покупку участка под строительство частного дома либо на строительство такого дома на уже имеющейся территории.

Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев выразил надежду на то, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия: «Кроме того, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению».

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