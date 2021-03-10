Пенза, , 14:18 — REGNUM В Пензе на участке севернее от существующего Восточного кладбища говят территорию под новый погост общей площадью около 40 га.

По словам замглавы администрации по земельным и градостроительным вопросам Магомеда Агамагомедова, подрядчик в настоящее время ведет подготовительные работы на объекте. Уже произведена опиловка насаждений, готовится отсыпка грунта и вертикальная планировка территории под захоронения, уточнил он. Также здесь предусмотрено строительство подъездной дороги и парковки. Новый погост обеспечат всей необходимой инженерной инфраструктурой — водо‑ и электроснабжением, благоустроят тротуары и проходы, кладбище оградят забором из металлической сетки, добавил Агамагомедов.

Как сообщало ИА REGNUM, компания ООО «Инвест-строй» в 2021—2022 годах планирует реализовать в Сарапуле инвестиционный проект «Строительство ритуального комплекса». Объем инвестиций составит 147 млн рублей. новый объект будет включать в себя несколько залов, в том числе зал кремации. Город получит 35 новых рабочих мест.

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